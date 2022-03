🎥 Le beau geste d'Hugo Lloris envers Dele Alli

Dele Alli (25 ans), qui a quitté Tottenham gratuitement pour rallier Everton cet hiver, n'arrive toujours pas à atteindre son meilleur niveau sous les Toffees.

Hier, l'Anglais était de retour dans l'enceinte du stade des Spurs, qui n'ont eu aucune pité et qui ont giflé un Everton embourbé dans la crise sur le score de 5-0.

Alli n'avait jamais pu faire ses adieux aux supporters de son ancien club, lui qui est parti le 31 janvier dernier. Après la rencontre, son ancien capitaine Hugo Lloris s'est rendu auteur d'un beau geste en l'emmenant saluer les fans. Ces derniers, qui ne semblent pas lui en vouloir d'avoir quitté son ancienne écurie, l'ont applaudi chaleureusement.

