Manchester United voudrait prolonger Luke Shaw

Luke Shaw (26 ans) réalise une bonne saison avec Manchester United. Auteur de 5 passes décisives cette saison, l'international anglais a laissé ses blessures derrière lui et pourrait bien rester encore un petit temps à Old Trafford.

En effet, selon une information relayée par le journaliste Fabrizio Romano, Manchester dispose d'une option pour prolonger le contrat de Shaw pour une année supplémentaire après l'expiration de celui-ci. Il pourrait alors être lié au club jusqu'en 2024. Le joueur ne serait pas contre prolonger. La situation devrait se décanter dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

Manchester United have an option to extend Luke Shaw contract until June 2024, while current deal expires in June 2023. Shaw's still open to signing a new deal at Man Utd, as per @JamieJackson___ 🔴 #MUFC



Man Utd and Shaw will discuss about new contract in the next months. pic.twitter.com/wamwUdHQ4E