Brian Priske répond aux critiques de Steven Defour et des médias

Ce vendredi en conférence de presse, le coach de l'Antwerp est revenu sur les critiques émises récemment à son égard.

Malgré la victoire le week-end dernier face au Beerschot, l'Antwerp ne vit pas des heures faciles et son coach Brian Priske est dans l'oeil du cyclone suite à plusieurs prestations moribondes. Il y'a eu bien évidemment les critiques ouvertes et répétées de son président Paul Gheysens, qui était descendu à la mi-temps du derby d'Anvers alors que l'Antwerp était mené et qui auarit menacé Priske de le faire "voler dehors".

Priske avait décidé de titulariser Ritchie de Laet - qui revenait de blessure - pour ce match, mais il a dû sortir à la demi-heure et être remplacé par Buta. Ce choix d'aligner De Laet a été critiqué par Steven Defour dans le podcast 90 minutes. "Anvers a pris les trois points, mais dans l'ensemble, elle a perdu plus", a-t-il déclaré. "Surtout avec De Laet. Il se passe quelque chose. Ça commence avant le match : c'est étrange qu'il ne soit pas capitaine. Alors qu'il est vraiment un bon capitaine. Puis il est retiré au bout d'une demi-heure. Il est aussi parti au bout de 15 minutes. et puis il a fermé tous ses réseaux sociaux. Tu ne fais pas ça si tu es juste blessé. Quelque chose s'est passé avant."

Priske a tenu à répondre à ces critiques et à la manière dont elles ont été adressées ce vendredi en conférence de presse. "Normalement, je ne lis pas les journaux et je n’écoute pas les podcasts. Je m'en fous. Mais cette semaine-ci, je l’ai fait. J’ai tout lu et écouté. Cela m'a déçu que certains de mes collègues aient le temps dans les médias, dans un podcast ou autre, de me critiquer. Critiquer notre club. Critiquer nos joueurs. Si tu fais ça en tant qu'entraîneur adjoint d'une autre équipe du championnat", a-t-il regretté. "Je n’aime pas du tout cela. Moi, je ne ferais pas cela."

Il a également répondu à sa situation actuelle à l'Antwerp, décrite par les médias comme instable et susceptible de se finir si les résultats restent de cette veine. "J’ai aussi lu que des experts disent que j’avais peur de voler dehors. Ils disent que je suis 'Dead Man Walking'. Vous dites ça depuis mon premier jour à l’Antwerp. Or, je sais que c’est le sort de tout entraîneur. Quand on ne sait pas accepter cela, il ne faut pas signer de contrat."

"Je pense que je suis un professionnel. Et je peux en dire autant de mon staff et de mes joueurs. Parfois, j'aimerais que vous, les journalistes, vous soyez un peu plus critiques envers vous-mêmes."

On verra comment cela se passe pour le Danois, qui rencontre Anderlecht ce week-end dans un duel capital pour le top 4...