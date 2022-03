Joel Ito (Olympic) attise les convoitises

L'ailier formé au Club de Bruges et à Malines avait rejoint l'Olympic Charleroi l'été dernier en provenance de La Louvière Centre.

Joel Ito s'épanouit à l'Olympic Charleroi où il est rapidement devenu l'une des pièces maîtresses de Xavier Robert. Sa percussion balle aux pieds et sa vista font de lui une arme redoutable pour les Dogues. Il peut, à tout moment, changer de direction, casser les lignes et apporter le surnombre en zone de conclusion.

L'ailier vif et technique (4 buts et 4 assists cette saison), sous contrat jusqu'en 2022 avec le cinquième actuel de Nationale 1, attise d'ailleurs les convoitises. Selon nos informations, il serait suivi par des clubs de D1B et des formations du top 6 en N1. Le joueur âgé de 23 ans se sent bien chez les Carolos, mais passer un palier dans sa carrière ne serait pas pour lui déplaire.