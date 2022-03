Mayence obtient un nouveau report suite aux cas de coronavirus

Mayence, fortement touché par les cas de Covid, ne jouera pas ce vendredi son match prévu contre Augsbourg. L'actuel 9e de Bundesliga ne dispose toujours pas du nombre nécessaire de joueurs disponibles suite à l'épidémie qui s'était déclenchée dans le groupe la semaine dernière, avec 19 cas positifs recensés. Son match contre Dortmund avait été reporté pour la même raison, au mercredi 16 mars.

This weekend's Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga match between @FCA_World and @Mainz05EN has been postponed. https://t.co/rK5TljdP9M