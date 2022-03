Quincy Promes est maintenant mis en examen pour trafic de drogue !

L'international Oranje est lié à des opérations de trafic de drogue, interceptée par la police d'Anvers.

Faisant déjà l'objet d'une procédure judiciaire suite à une tentative de meurtre, le joueur néerlandais du Spartak Moscou Quincy Promes (30 ans) est désormais mis en examen pour trafic de drogue.

Selon De Telegraaf, l'ancien joueur de l'Ajax et de Séville ferait l'objet d'une enquête pour trafic de drogue et appartenance à une organisation criminelle. Lui et sa famille auraient investi dans une cargaison de cocaïne de près de 4 tonnes, interceptée par la police d'Anvers.

La situation est telle qu'un mandat d'arrêt serait même émis à son égard. Promes est toujours actuellement à Moscou.