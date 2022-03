Shevchenko et l'AC Milan re-designent un maillot légendaire pour soutenir l'Ukraine

L'AC Milan a lancé les précommandes pour une réplique du maillot porté par Andriy Shevchenko lors de la finale de la Ligue des Champions 2003 remportée aux tirs au but face à la Juventus.

"Par l'intermédiaire de la Fondation Milan, le produit de la vente de cette vareuse spéciale sera reversé à la Croix-Rouge italienne pour le projet Ukraine."

"Avec le soutien d'Andriy Shevchenko, le Club a conçu un nouveau maillot spécial 'réplique', Special Edition - Manchester 2003 pour l'Ukraine, personnalisé Shevchenko 7 et inspiré de celui porté par le Ballon d'Or 2004 lors de la finale de la Ligue des Champions 2002/03 à Manchester. Le maillot arborera les couleurs du drapeau ukrainien sur les épaules et la poitrine, où il portera également les mots 'AC Milan for Peace' et le symbole de la paix", décrit le club sur son site.

With @jksheva7's support, we designed the "Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine" jersey. Pre-order it to support the Ukrainian people ⬇️

Con il sostegno di Sheva abbiamo creato questa maglia Special Edition. Acquistala in pre-order per sostenere la popolazione ucraina ⬇️