Jürgen Klopp: "Ce que le gouvernement a fait est juste"

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant le déplacement des Reds contre Brighton & Hove Albion, Jürgen Klopp s'est exprimé sur les sanctions infligées à Chelsea.

Lourdement sanctionné par le gouvernement britannique et sous une licence spéciale, conséquence directe de la position discutée de son président Abramovitch dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine, Chelsea vit une période bien compliquée, ce qui fait réagir les différents acteurs de la Premier League. En conférence de presse avant la rencontre face à Brighton, Jürgen Klopp s'est ainsi exprimé sur le cas des Blues. "Ce n'est pas une situation dont tous les employés de Chelsea sont responsables. Un homme l'est et c'est Vladimir Poutine", a tout d'abord précisé le coach des Reds avant de se ranger du côté du gouvernement. "Je ne connais pas le rôle de Roman Abramovitch dans tout cela, mais vous pouvez dire qu'il est proche. Je pense que ce que le gouvernement a fait est juste."