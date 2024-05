Pour Silvio Proto, Anderlecht est meilleur qu'à la grande époque sur un plan bien précis

Dimanche, Anderlecht promet l'enfer au Club de Bruges. Souvent cette saison, le Lotto Park a été un véritable chaudron, et cela change des années précédentes.

Bien sûr, le Lotto Park n'est pas devenu le Sclessin des grands soirs, mais il est indéniable que cette saison (et de manière générale, depuis quelques années), le RSC Anderlecht a connu un changement dans ses tribunes.

Le public paraît plus chaud, la pyrotechnie est plus souvent utilisée, et le club lui-même y a joué un rôle en intégrant notamment un spectacle son et lumière pour les grands soirs. Dans ces Playoffs, chaque soir est un grand soir, et on s'attend à une ambiance énorme dimanche contre le FC Bruges.

Pour Silvio Proto, qui a connu un Anderlecht autrement plus dominant puisqu'il a remporté 4 titres de champion en tant que n°1 des Mauve & Blanc, le "nouveau" public est différent du précédent.

"Les nouveaux supporters mettent deux fois plus d'ambiance que les anciens supporters", déclare-t-il dans l'émission Dans Le Vestiaire de Sudpresse.

"Les anciens supporters étaient plutôt des spectateurs. Dans les tribunes latérales, c'était des spectateurs, et derrière les buts, des supporters. Maintenant, il y a des supporters quasiment dans tout le stade, qui mettent plus d'ambiance", estime Proto.