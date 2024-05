Un ancien joueur bien connu de Pro League accusé de harcèlement moral

Devenu entraîneur du Racing Gand, Elimane Coulibaly semble dans la tourmente. Son comportement avec les joueurs est pointé du doigt.

La carrière d'Elimane Coulibaly (44 ans) a laissé un souvenir impérissable aux amateurs de football belge. L'ancien solide attaquant de La Gantoise, du KV Courtrai ou encore du KV Ostende a disputé plus de 200 matchs dans notre championnat, et c'est à Gand qu'il s'est surtout signalé (121 matchs et 41 buts toutes compétitions confondues).

C'est aussi à Gand que Coulibaly, retraité en 2019, a entamé sa reconversion. Il est entraîneur du Racing Gand depuis l'été dernier, après avoir été T2 des U23 de La Gantoise. Le KRC Gand s'est classé 12e de D2 VV, le quatrième échelon de notre football.

Mais apparemment, son comportement sur le banc comme en coulisses laisserait à désirer. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, Coulibaly réagirait très mal aux critiques et s'en prendrait violemment à ses joueurs.

Pas physiquement, mais sur le plan moral. "Il réagit souvent de manière agressive envers le staff et les joueurs. On pensait que c'était la barrière de la langue, mais c'est juste son caractère qui est comme ça", déclare une source interne et anonyme au média néerlandophone.

"Il ne supporte pas la contradiction et devient agressif au lieu de discuter calmement". Des propos que le manager du KRC Gand, Gunther Schepens, a minimisés dans les colonnes du même média.