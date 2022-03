Messi et Neymar devraient rester au PSG

Malgré des performances très critiquées, les deux stars devraient rester dans la capitale.

Dans son édition de ce samedi, le quotidien l'Equipe indique que Lionel Messi et Neymar devraient rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Concernant l'Argentin de 34 ans, il aurait pris ses marques dans la capitale après une intégration compliquée. Même chose pour Neymar qui a prolongé l'année dernière jusqu'en 2025 et qui n'aurait pas l'intention de quitter le PSG. Le quotidien sportif cite également six noms de joueurs qui seraient la «colonne vertébrale» sur laquelle le PSG souhaite s’appuyer pour construire son avenir. Parmi ces noms il y a le gardien Gigio Donnarumma, les deux défenseurs centraux Presnel Kimpembe et Marquinhos, les deux latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes et le milieu de terrain italien Marco Verratti. Le PSG devrait donc garder ses deux stars la saison prochaine malgré le départ très probable de Kylian Mbappé.