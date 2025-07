Neuf recrues, des jeunes à suivre : le premier bilan des nouveaux du Standard après le stage estival

Après une semaine de stage et deux nouveaux matchs amicaux, l'heure est au premier bilan pour les neuf recrues estivales du Standard et les jeunes sélectionnés par Mircea Rednic. Il y a des points positifs, mais aussi des petites déceptions.

Le stage estival du Standard s'est terminé samedi par un partage en match amical face au RC Lens. L'heure est au premier bilan, notamment des nouvelles recrues et des jeunes sélectionnés par Mircea Rednic. Faisons le point, position par position.

Pas mal de temps de jeu pour Lucas Pirard et Matteo Godfroid

Tant que la direction liégeoise ne recevra pas une offre convaincante, Matthieu Epolo sera toujours le gardien titulaire des Rouches. Lucas Pirard a toutefois eu la chance de s'exprimer, pendant 45 minutes contre Boulogne et 30 minutes contre Lens, après avoir déjà joué 30 minutes face à Maastricht.

Le deuxième portier des Rouches était bien en jambes à l'entraînement et ne pouvait rien faire sur les deux buts artésiens. L’un ou l’autre de ses dégagements n’ont toutefois pas apporté une entière sérénité. Matteo Godfroid, quant à lui, a joué 45 minutes contre Boulogne et n’a pas eu grand-chose à faire. Son jeu au pied est normalement l'une de ses qualités, mais il a manqué quelques relances, ce qui n’est pas dans ses habitudes.

Josué Homawoo et Marco Ilaimaharitra dégagent de la sérénité, Daryl Leunga Leunga a séduit

En défense, Josué Homawoo a paru très appliqué. Le Togolais semble être un défenseur fiable, à la carrure imposante, à l’aise dans les interceptions, mais aussi dans la construction. Il devrait faire beaucoup de bien dans un effectif qui pourrait encore perdre l’un ou l’autre défenseur. Toujours dans l’axe central, la belle surprise s’appelle Daryl Leunga Leunga. À tout juste 17 ans, ses gestes sont propres, il se montre calme et son jeu long est une grande qualité. On comprend pourquoi Mircea Rednic voulait le voir à l’œuvre durant ce stage.

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra amène ce qu’il n’y avait que trop peu la saison dernière dans l’entrejeu : de l’impact physique et de l’intelligence de jeu. Mircea Rednic veut voir une équipe qui sait faire tourner le ballon et le Malgache a cette qualité. Il n’est pas encore à 100 % physiquement, mais il fera du bien. Au même poste, Hakim Sahabo ne semble pas faire le poids face à l’ancien Carolo, Karamoko non plus.

Nayel Mehssatou a quitté le stage pour raisons personnelles vendredi et n’a pas joué contre Lens. Utilisé au milieu de terrain, comme sur le côté gauche, l’ancien de Courtrai aidera par sa polyvalence, et ses automatismes avec Marco Ilaimaharitra sont bien réels . Dommage, cependant, de ne pas le voir s’installer à une position claire, ce qui faciliterait son intégration au groupe. Rednic a cependant déclaré qu’il essayait certains joueurs à différentes positions, pour voir ce qui convient le mieux.

C’était aussi le cas pour Adnane Abid, souvent utilisé dans un rôle de numéro 10, mais aussi parfois sur la droite. Intéressant contre Aubel lors du premier match, il n’avait pas livré une grande prestation contre Maastricht et Boulogne, mais est à créditer d’une bonne rencontre face à Lens, avec notamment l’ouverture du score. L’ancien du Patro Eisden est un joueur technique, qui semble ralentir le temps dans le rectangle et qui doit devenir le vrai détonateur offensif des Rouches. Attention toutefois à ne pas s'effacer quand les choses vont moins bien.

Les bonnes intentions de Tobias Mohr, peu d'occasions pour Rafiki Saïd

Sur le côté gauche, et parfois à droite quand il fallait permuter, Tobias Mohr a aussi fait belle impression. Sympathique et souriant, l’Allemand prend son rôle de joueur d’expérience à cœur et parle beaucoup sur le terrain, notamment pour aider les jeunes joueurs. Ses prises de profondeur sont intéressantes, il a marqué contre Lens et a apporté du danger. Intéressant.

Toujours sur les ailes, Rafiki Saïd, qui a rejoint le groupe en début de semaine, a eu l’occasion de faire ses débuts. Joueur explosif à la technique supérieure à la moyenne, il est cependant monté contre Boulogne et Lens lorsque l’équipe éprouvait plus de difficultés, et n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer en match. Auteur du but de l’année en Ligue 2, il est capable de gestes de classe, mais aussi du bien moins bon.

Bien que polyvalent et très intéressant dans un groupe, Thiago Paulo Da Silva semble cependant trop limité pour prétendre à une place de titulaire en équipe première. Blessé, Casper Nielsen n’a pas eu l’occasion de se mettre en valeur.

Thomas Henry monte en puissance, les jeunes attaquants ont alterné le bon et le moins bon

En attaque, Thomas Henry, qui a notamment été victime d’ampoules aux pieds, a semblé en difficulté lors des premiers jours, avant de monter en puissance. Parmi les meilleurs lors du dernier exercice de course , il a été très précieux dos au but contre Lens et est impliqué sur le but du 0-2. Encore juste physiquement, il a joué une mi-temps au lieu d’une heure, mais prend ses marques et sera assurément précieux pour Rednic.

Enfin, les jeunes que sont Bradley Nam James, Yann Gboua et René Mitongo ont alterné le chaud et le froid. En retard dans leur préparation en raison des examens scolaires, ils ont montré de belles choses, mais ont aussi souvent été lancés en profondeur, "au petit bonheur la chance", par moments. Pour ces trois talents, il y a encore du travail dans l’utilisation du ballon, mais ils sont capables d’occuper un rôle de remplaçant ou de joker dans l’effectif du Standard. Leur envie et leur intensité dans le pressing, par contre, est à souligner.

Du bon et du moins bon, donc, pour les neuf recrues et les jeunes joueurs appelés par Rednic. Tout ce beau monde aura encore l'occasion de faire ses preuves jeudi contre le RAEC Mons, puis samedi contre le SL16 FC avant la reprise du championnat. Deux rencontres qui se disputeront, pour rappel, à huis-clos.