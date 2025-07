Brian Riemer avait noté son nom : un ancien espoir d'Anderlecht et du Standard pointe le bout de son nez en Italie

Il y a un an, Luca Monticelli avait quitté Anderlecht pour s'offrir sa première expérience à l'étranger. Titulaire régulier chez les RSCA Futures, le milieu de terrain a rejoint l'Hellas Vérone.

Comme avec les Mauves, il y a intégré l'équipe espoirs, la Primavera. Pour sa première saison, Monticelli peut se targuer d'avoir marqué des points, avec 7 buts et 6 assists, des chiffres bien supérieurs à sa moyenne anderlechtoise.

Les dirigeants semblent logiquement ravis de son évolution : Sacha Tavolieri rapporte que le jeune espoir belge a prolongé son contrat jusqu'en 2028. Bien que ce ne soit pas encore officiel, un accord aurait bel et bien été trouvé.

Formé au Standard jusqu'à ses 14 ans, Luca Monticelli a ensuite rejoint Anderlecht. Outre sa saison pleine en D1B, il peut également se targuer d'être monté une fois au jeu avec l'équipe première, c'était lors des derniers instants d'une victoire 1-3 à Charleroi il y a un peu plus d'un an, sous les ordres de Brian Riemer.

