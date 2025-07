🎥 Retenez bien son nom pour la saison prochaine : on tient le but de l'intersaison

Sans faire de bruit, Louvain monte en puissance dans sa préparation. Les Universitaires ont défié Leicester, Jovan Mijatovic en a profité pour marquer un but splendide.

Comme chaque été, Louvain part en stage en Angleterre, pour répéter ses gammes dans le complexe d'entraînement de Leicester, le club phare de la galaxie King Power. Après une semaine d'entraînement à Seagrave, OHL a une nouvelle fois conclu son séjour outre-Manche par un match contre les Foxes.

Pour donner du temps de jeu à tout le noyau, ce sont même deux joutes de 90 minutes qui ont été disputées. Lors de la première rencontre, le score final était de 1-1, Leicester a remporté la seconde sur le score de 1-0.

Mijatovic a déjà le pied chaud

Le but louvaniste du premier match a été inscrit par Jovan Mijatovic. Et il valait le détour ! Au pressing face à la défense de Leicester, l'attaquant serbe a réalisé qu'il fort esseulé et a donc tenté sa chance...depuis le rond central.

Bien lui en a pris puisque son lob a surpris le gardien adverse et a joliment fait mouche. Assurément le but de la préparation en ce qui concerne les équipes de Pro League.

De quoi également confirmer tout le talent de ce jeune joueur, qui vient à peine d'avoir 20 ans. Le natif de Belgrade a été acheté 8 millions par New York City en 2024, il sera encore prêté ces prochains mois du côté de Louvain.