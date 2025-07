Le premier Diable de Kompany au Bayern ? Vince the Prince pourrait songer à recruter belge

Le Bayern Munich a remis les pendules à l'heure en remportant la Bundesliga. Mais les Bavarois auront d'autres objectifs pour la saison prochaine et comptent donc se montrer actifs sur le marché des transferts.

Lors du premier mercato de l'ère Vincent Kompany, le Bayern Munich avait sorti le chéquier pour remodeler l'effectif à sa guise : 149 millions déboursés. Cet été, le Rekordmeister n'a pour l'heure attiré que Jonathan Tah pour deux millions d'euros.

Mais en coulisse, la direction continue de cibler les prochaines recrues. Le Bayern espère ainsi s'attirer les services de Luis Diaz, qui pourrait bien quitter Liverpool. Si le dossier venait à échouer, le plan B pourrait bien être belge.

Un premier Diable au Bayern pour Kompany ?

Le Bild rapporte ainsi que l'alternative n'est autre que Leandro Trossard. Le Diable Rouge entre dans sa dernière année de contrat à Arsenal et a récemment changé d'agent, confiant ses intérêts à l'Allemand Dirk Hebel.

Mais rien n'est encore fait à ce stade, aucune offre n'est d'ailleurs arrivée sur le bureau d'Arsenal. Mais le Bayern réfléchirait tout de même à formuler une première proposition dans les jours à venir.

L'été s'annonce incertain pour Leandro Trossard, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs. Il a ainsi été lié à Fenerbahce et à des destinations plus exotiques encore ces derniers jours. L'arrivée à Arsenal du nouveau directeur technique Andrea Berta sera-t-elle synonyme de départ de Trossard après deux ans et demi chez les Gunners ?