🎥 Luis Enrique retenu par ses joueurs : un pétage de plomb général à l'issue de la défaite du PSG contre Chelsea

Hier soir, Chelsea s'est imposé 3-0 contre le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. L'ambiance était plutÎt tendue au coup de sifflet final.

Après une saison aussi héroïque qu'éreintante, le PSG a craqué pour son dernier match de 2024/2025. Les Franciliens ont été dominés par Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Blues menaient 3-0 au repos et ont contrôlé la rencontre.

Pour les hommes de Luis Enrique, il s'agissait sans doute du match de trop, tant physiquement que nerveusement. En deuxième mi-temps, Joao Neves a déjà symbolisé la frustration parisienne en se faisant exclure pour avoir tiré Marc Cucurella par les cheveux.

Une mêlée générale pour finir

La tension est encore montée d'un cran au coup de sifflet final. Certains joueurs de Chelsea ont encore rajouté un peu d'huile sur le feu au moment de célébrer. Gianluigi Donnarumma et Luis Enrique en avaient tous les deux contre Joao Pedro, buteur en première mi-temps.

đŸŸ„ | João Neves est exclu pour… avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella. 😳🚿



Le jeune Brésilien s'est retrouvé au sol après l'altercation, Enrique et Donnarumma ont dû être retenus par le noyau parisien. Le coach espagnol a regretté son geste au micro de DAZN : "Je suis stupide : il me provoque, je le pousse et il en rajoute".

Voilà enfin tout ce petit monde en vacances. Alors que les premiers tours préliminaires de Ligue des Champions ont déjà repris, le gratin du football européen va finalement pouvoir un peu souffler.