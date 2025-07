🎥 Les larmes n'ont pas de couleur : les hommages remplis d'émotion à Diogo Jota pour le premier match de Liverpool

Liverpool disputait aujourd'hui le premier match de sa préparation. Contre Preston, Diogo Jota était évidemment dans toutes les têtes.

Dix jours après la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère Andre Silva, Liverpool reprenait le collier aujourd'hui, avec un match amical contre Preston.

Alors que le deuil de l'attaquant portugais doit encore se faire, alors qu'Anfield continue de recevoir quantité de gerbes de fleurs et de marques de soutiens en tous genres, le noyau tente de se remobiliser tant bien que mal.

Les hommages continuent de plus belle

Comme prévu, le traditionnel You'll never walk alone entonné avant la rencontre était plus vibrant et chargé d'émotions que d'habitude. Une couronne de fleurs a ensuite été déposée devant les supporters de Liverpool.

You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/o3DxOqgSZw — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Malgré le contexte émotionnel très chargé, les joueurs ont fait le boulot en s'imposant 1-3 grâce à des buts de Conor Bradley, Darwin Nunez et Cody Gakpo. Les trois joueurs ont évidemment dédié leur réalisation à leur coéquipier de toujours, reproduisant sa célébration fétiche.

Darwin doubled our lead and then added a special celebration ❤️ pic.twitter.com/0YAYg1bkd8 — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Au coup de sifflet final, les supporters ont continué à chanter pour Diogo Jota, rejoints par les joueurs. Il faudra attendre le 4 août pour que Liverpool dispute son premier match à Anfield, un match amical contre l'Athletic Bilbao qui s'annonce encore très spécial.