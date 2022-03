Jouer le maintien est loin d'être facile : "Une endurance mentale exceptionnelle"

Actuellement dix-septième de D1A et donc barragiste, le promu sérésien a enchaîné les mauvais résultats ces dernières semaines. Les Métallos devraient jouer leur survie en Jupiler Pro League face au deuxième de D1B lors des barrages.

Promu en D1A, Seraing savait que cet exercice serait très compliqué et que l'objectif principal, à savoir le maintien, serait difficile à atteindre. Les Métallos sont parvenus à creuser l'écart avec le Beerschot en larguant la lanterne rouge à sept longueurs, mais ils sont désormais à huit points de la 16ème place détenue par Eupen.

Lutter contre la relégation n'est jamais évident. "Nous devons accepter les périodes d'inconfort, mais nous savons qu'au bout de tout ça, il peut y avoir une énorme récompense. Il faut savoir tomber puis se relever et ainsi de suite", a confié Jean-Louis Garcia.

"C'est ainsi quand on joue le maintien. Il faut savoir encaisser les défaites et mentalement, c'est peu évident. Une endurance mentale exceptionnelle de jouer le maintien. Quand tu lâches, c'est que ce n'est plus possible mathématiquement. Quand c'est toujours faisable, tu t'accroches. C'est également super formateur pour la suite d'une carrière", a conclu le technicien français.