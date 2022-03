Arturo Vidal se voit bien finir au Brésil

Actuellement à l'Inter Milan, Arturo Vidal a encore montré de superbes qualités malgré l'élimination en Ligue des Champions face à Liverpool. Pourtant, il se pourrait que le milieu de terrain, ciblé durant le dernier mercato hivernal par Jorge Sampaoli et l'OM, quitte bientôt l'Europe et tente une expérience hors du Vieux Continent avant la fin de sa carrière.

En fin de contrat après cette saison, il s'est livré sur son avenir, dans une longue interview pour le média TNT Sports. "Il est peut-être temps de terminer mon chapitre européen", a-t-il pensé.

Il se verrait bien retourner en Amérique du Sud : "Je rêve de jouer pour Flamengo. J’adore Flamengo, je jouerai pour eux un jour – je ferai de mon mieux."

Le Brésil, ou l'Inter ? Les Nerazzuri disposent en tout cas d'une option pour une saison supplémentaire. A voir si cette dernière sera activée...

