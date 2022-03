La dernière danse de Jan Vertonghen?

Le duel entre l'Ajax et Benfica pourrait faire en sorte que pour Jan Vertonghen, tout se termine là où il a commencé.

Ce mardi soir, le Benfica de Jan Vertonghen va se déplacer à l’Ajax d’Amsterdam dans une rencontre où tout sera encore à jouer, puisque les deux équipes se sont quittées sur le score de 2-2 il y a deux semaines. Mais pour Jan Vertonghen, on le sait, ce sera une rencontre spéciale.

Formé en partie à l’Ajax, c’est à Amsterdam qu’il a découvert le football de haut niveau et c’est aussi sous les couleurs ajacides qu’il a découvert la Ligue des Champions. La toute première fois, pour être plus précis, c’était un tour préliminaire contre le club de Copenhague. Nous étions en août 2006 et cela reste un mauvais souvenir pour lui car il n’avait joué que 26 minutes… et que son équipe avait été éliminée par les Danois.

Sa vraie première en C1, elle aura lieu 4 saisons plus tard, en septembre 2010, lors d’un nul à domicile contre le Milan AC. Cette saison-là, et après plusieurs échecs, l’Ajax est enfin dans les poules dans un groupe composé du Milan AC donc, du Real Madrid et d’Auxerre. Avec 7 points, l’Ajax prend la porte à ce niveau de la compétition.

Nous sommes en 2022, et Vertonghen va disputer ce soir une possible dernière rencontre de Ligue des Champions. Il est dans sa dernière année de contrat avec Benfica et les voyants ne sont pas au vert pour une prolongation. De quoi son avenir sera fait ?La réponse sera donnée dans les prochaines semaines, mais en cas de défaite ce mardi soir dans son ancien stade, Vertonghen pourrait faire ses adieux à la plus belle des compétitions européennes.