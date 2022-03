Bonne nouvelle pour l'Antwerp à l'approche du sprint final pour le top 4

Un retour au meilleur des moments pour la bande à Brian Priske.

L'Antwerp va pouvoir à nouveau compter sur Ritchie De Laet, et ce à trois journées de la phase classique. Le capitaine anversois s'était blessé durant le derby contre le Beerschot et le club avait annoncé une absence pour une durée indéterminée.

Mais le défenseur a effectué son retour à l'entraînement et il pourrait déjà être présent sur la feuille de match ce week-end contre Zulte Waregem. Pour rappel, l'Antwerp est actuellement 4e au classement avec 56 points et est suivi de très près par Gand qui compte 55 unités à la 5e place. Le Great Old aura besoin de ses forces vives pour s'assurer une place dans le top 4