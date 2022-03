L'Atletico est en quarts de finale de la Ligue des Champions : "On a été chiants et pénibles, on adore ça"

Les Colchoneros ont mené au score, puis ont bétonné derrière. Un match sous Simeone, en somme.

L'Atletico de Madrid s'est donc imposé sur la pelouse d'Old Trafford grâce à un but de Renan Lodi en première mi-temps. La manière y était peut-être, mais en tout cas ce sont les Red Devils qui ont fait le jeu durant toute la rencontre.

"Il fallait faire un gros match défensivement, on savait qu’on allait avoir de l’espace offensivement", a déclaré un Antoine Griezmann aligné en fausse pointe par Diego Simeone. "Défensivement, c’est costaud, c’est notre style de jeu, on est sur le bon chemin. On a retrouvé notre jeu, être chiants, pénibles, on adore ça !", a déclaré le Colchonero dans des propos repris par Le Soir.

"Je me sens bien, ça y est, je suis en pleine forme. Contre le Bétis, j’ai très bien joué, ce soir j’ai presque fini le match, j’ai les jambes. C’était difficile pour moi, c’est la première fois que j’étais écarté des terrains", a expliqué le Français qui n'a pas joué entre mi-décembre et mi-février à cause d'une blessure.