Frank Lampard a fait du zèle : "Trois points pour quelques os cassés, une bonne affaire "

Quel soulagement pour Everton et Frank Lampard ! Les Toffees se sont imposés au bout du bout du suspense face à Newcastle grâce à un but à la 99e d'Alex Iwobi.

Dans sa célébration qui a suivi le but, Lampard y est peut-être allé un peu trop fort, puisqu'il s'est...cassé la main. "Je ne sais même pas comment c'est arrivé", a-t-il déclaré. "Quelques minutes après le but, j'ai soudainement senti ma main trembler. Quelque chose est cassé. Mais 3 points pour quelques os cassés, je pense que c'est une bonne affaire", s'est-il amusé sur le plateau d'Amazon Prime Video Sport après le coup de sifflet final.

Au moins, il garde le sourire ! "Ça ne me pose pas de problème. Je vais juste boire deux bières et ensuite aller dormir, pas de problème."

Frank Lampard is BUZZING! He knows how important that goal could be! 🔵 #EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/qiXEqHQVDs

Ouch! 😅



He might have broken his hand during the celebrations, but the three points is the only thing on Frank Lampard's mind #EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/HMxlUXF3L9