Qualifs Euro U21 : la sélection des Diablotins

Dans cette sélection, pour la suite de la campagne qualificative pour l'Euro 2023 qui se jouera en juin et juillet en Géorgie et en Roumanie, figurent des noms comme Ameen Al-Dakhil, Koni De Winter, Matisse Samoise, Anasse Zaroury ou encore Michel-Ange Balikwisha. Hugo Siquet, hors forme à Fribourg, est lui aussi appelé. Nicolas Raskin, blessé, devrait quant à lui déclarer forfait.

La Belgique est actuellement largement en tête de son groupe, avec 9 points d'avance sur le Danemark. L'Ecosse et la Turquie sont loin derrière, avec 4 unités, tandis que le Kazakhstan n'a pas encore glané le moindre point.

