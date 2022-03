Roberto Martinez dévoile sa sélection pour l'Irlande et le Burkina Faso

Vous l'attendiez tous, la voici. Le sélectionneur national Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi midi sa sélection pour les matchs amicaux contre l'Irlande (26 mars) et le Burkina Faso (29 mars).

Une liste "U50" comme annoncé, où l'on retrouve les deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise Dante Vanzeir et Siebe Van Der Heyden.

En comptant les deux Unionistes, l'on retrouve pas moins de 6 joueurs évoluant en Pro League, avec Simon Mignolet, Hans Vanaken, Yari Verschaeren et Charles de Ketelaere.

A noter également la sélection de plusieurs cadres, tels que Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Jason Denayer, Christian Benteke ou Dedryck Boyata.

Divock Origi et Orel Mangala sont eux aussi repris, tout comme Wout Faes et Sebastiaan Bornauw.

