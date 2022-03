Tottenham perd une pépite jusqu'à la fin de la saison

Questionné en conférence de presse quant au groupe repris lors du match contre Brighton (victoire 0-2) le coach de Tottenham Antonio Conte a répondu - selon des termes repris par Football London : "Pas de nouvelles, pas de nouvelles, les mêmes joueurs disponibles pour le match contre Brighton. Les mêmes joueurs qui étaient disponibles avec United", a-t-il précisé. En d'autres termes, Oliver Skipp et Japhet Tanganga étaient absents, et le seront encore pour un certain temps.

Concernant Tanganga, le club a communiqué que l'Anglais de 22 ans avait été opéré au genou droit et manquera le reste de la saison. Un coup dur pour Tottenham, qui comptait beaucoup sur le joueur (19 matchs toutes compétitions cette saison).

Japhet Tanganga has undergone surgery on his right knee and will be out for the remainder of the season.



Wishing you all the best for your recovery, Japh! 👊