Elias Cobbaut sur le point de quitter définitivement Anderlecht

Le défenseur central devrait prolonger son séjour en Italie.

Prêté jusqu'à l'issue de la saison à Parme, Elias Cobbaut devrait poser définitivement ses valises en Italie. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le club de Gianluigi Buffon a décidé de lever l'option d'achat, estimée à trois millions d'euros.

Passé de Malines à Anderlecht en 2018, Elias Cobbaut avait pris la direction de la Serie B, sous forme de prêt, en début de saison. Un peu plus d'un an plus tard, il est bien installé dans l'effectif parmesan: il a disputé 29 des 30 matchs de Parme en Serie A, a inscrit un but et distillé trois assists.