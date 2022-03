Le RWDM profite du nul de Waasland Beveren et file vers les barrages

Le RWDM semble bel et bien se diriger vers les barrages.

Depuis ce samedi soir et le nul de Waasland Beveren contre Lommel, le RWDM connaissait la donne: une victoire ce dimanche contre Virton et l'avance des Bruxellois serait dès lors de 7 points sur les joueurs de Condom.

Et les coéquipiers de De Camargo ne sont pas passés à côté de leur sujet. Une belle victoire sur le score de 3-0 qui ne souffre d'aucune contestation. De Camargo a ouvert le score en première période, avant un deuxième but de Nangis et un troisième en toute fin de match signé Togui.

Au classement, le RWDM a donc 7 points d'avance sur Waasland Beveren et seulement 4 sur Westerlo, qui a cependant un match de moins. Encore une victoire et le RWDM sera (au pire) barragiste. Pour Virton, la descente est plus proche que jamais avec 9 points de retard sur Lommel.