Aubameyang, déjà le talisman du Barça

Le Gabonais n'a pas eu besoin de temps d'adaptation pour trouver le chemin des filets sous la vareuse catalane.

Pierre-Emerick Aubameyang était conspué à Arsenal, considéré comme déclinant par certains fans des Gunners. Poussé insistamment vers la sortie par le club londonien en hiver, le Gabonais est en train de faire taire les critiques, et de claquer but sur but.

Si Aubameyang a activement participé à la campagne en Europa League du Barça, en marquant contre le Napoli puis le Galatasaray, ses performances en Liga ont été de la même trempe et ont directement confirmé que malgré ses 32 ans et son manque de rythme en arrivant, il était encore l'un des tous meilleurs avants au monde.

Selon The Analyst, compte Twitter de statistiques appartenant au spécialiste en la matière Opta, Aubam est tout simplement le joueur marquant le plus dans les championnats du "Big Five" depuis ses premières minutes sous la vareuse catalane, le 6 février. Un mois et demi plus tard, il a déjà claqué 7 buts en autant de matchs, avec notamment un triplé - bien aidé par Pedri il faut le reconnaître - contre l'Atletico et un doublé ce week-end contre le Real. Aubam is on fire, comme on dit.