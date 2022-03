Gérard Lopez fracasse ses joueurs

Après la défaite contre Montpellier (0-2) dimanche en Ligue 1, le propriétaire des Girondins de Bordeaux a placé ses joueurs devant leurs responsabilités.

Vingtième au classement, Bordeaux s'est incliné 0-2 après avoir disputé pourtant la seconde période à 11 contre 9. "Le match était inadmissible. J’ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écœurés et je les comprends. L’ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l’équipe. Mais le foot finit toujours par se jouer sur le terrain et c’est alors de la responsabilité de nos joueurs. Je m’exprimerai très rapidement directement avec nos supporters", a déploré Gérard Lopez sur Twitter.