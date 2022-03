Le sélectionneur de l'Australie écope d'une grosse amende

Il n'est pas resté chez lui après avoir été testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois en deux mois.

Pourtant positif au Covid-19, le sélectionneur de l'Australie, Graham Arnold s'est permis une sortie du côté de Narrabeen Beach, mais son escapade n'est pas passée inaperçue.

L'ancien international australien a écopé d'une amende de 16.000 euros pour non-respect des règles d'isolement. L'Australie va prochainement affronter le Japon et l'Arabie Saoudite, pour deux rencontres décisives dans la course au Mondial 2022. Le coach n'est d'ailleurs pas le seul ayant contracté le virus puisque Craig Goodwin, Aaron Mooy et Jackson Irvine ont également été testés positifs.

