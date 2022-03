Michel Vlap envisage de rester à Twente après cette saison

Michel Vlap retrouve des couleurs cette saison à Twente, en prêt depuis Anderlecht. Le Néerlandais pourrait-il rester en Eredivisie ?

Michel Vlap était en difficulté à Anderlecht, mais a retrouvé le sourire cette saison. Prêté à Twente, il a disputé 29 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives. Interrogé par le Telegraaf, Vlap a annoncé la couleur : "Je me plais bien ici et qui sait, j'y serai peut-être encore la saison prochaine. C'est impossible à dire actuellement", déclare-t-il.

Reste à voir ce que le RSC Anderlecht a prévu pour l'avenir de Michel Vlap. "Il y a des contacts occasionnels mais je ne sais pas encore dans quelle direction ça va aller", reconnaît le Néerlandais. Vlap est encore sous contrat jusqu'en 2024 à Anderlecht et avait coûté près de 7 millions d'euros au club, en provenance d'Heerenveen. Actuellement, il n'est plus estimé qu'à 2 millions d'euros par Transfermarkt, mais on doute que le RSCA le laisse partir pour ce montant.