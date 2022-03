Un Van der Heyden aux anges : "Mon premier maillot ? Pour ma mère"

Siebe Van der Heyden est le seul "vrai" nouveau de la sélection de Roberto Martinez. L'Unioniste vit un rêve éveillé.

Voilà bien longtemps que nous n'avions pas vu un Diable aussi heureux en conférence de presse. Siebe Van der Heyden arborait un sourire jusqu'aux oreilles et a répondu avec une franchise désarmante aux questions des journalistes pour sa première publique en tant que Diable Rouge. "Je suis très heureux, qui ne le serait pas ? C'est un moment très spécial pour moi, pour toute ma famille. C'est superbe, et je vais en profiter", commence le défenseur de l'Union Saint-Gilloise.

La personne dont il est le plus proche et qui est le plus fière de lui, c'est bien sûr sa maman. "J'échange énormément avec elle, elle me demande comment ça se passe avec le coach, avec mes équipiers. J'ai un peu l'impression d'être un bébé (rires). Mais elle sait que je profiterai à fond de ces moments".

Pas d'attentes, juste du plaisir

Bien sûr, tout joueur sélectionné rêve de jouer. Mais pour Van der Heyden, on imagine que l'essentiel est ailleurs. "Je n'ai pas trop d'attentes, si ce n'est me donner à fond, montrer à tout le monde ici qui je suis et pourquoi je suis là", espère-t-il. "J'ai un peu parlé avec le coach et il me guide beaucoup, aux entraînements et en dehors".

© photonews

Siebe Van der Heyden était encore en D2 néerlandaise il y a quelques années, au FC Eindhoven. Le voilà Diable. "Je n'arrive pas encore à y croire. Mais je suis quelqu'un qui regarde au jour le jour. J'ai fait les bons choix pour me retrouver ici, et j'espère encore les faire à l'avenir". Le meilleur choix aura bien sûr été d'opter pour l'Union, avec laquelle il est leader de D1A.

"C'est très spécial pour l'Union d'avoir deux Diables ici. Les supporters m'ont envoyé beaucoup de messages de félicitations. Je suis très heureux pour eux aussi, ils méritent cette reconnaissance et le club également", estime Van der Heyden, qui a retrouvé son ami et équipier Dante Vanzeir. "Il m'a beaucoup aidé, m'a expliqué où se trouvaient les différentes choses à connaître, c'est super".

Le maillot pour sa maman

L'Unioniste n'avait peut-être pas encore été Diable, mais il n'arrive pas non plus totalement en terre inconnue. "J'ai retrouvé beaucoup de gars que j'ai connus avant. Mangala, Faes, et même Youri Tielemans, que j'ai connu à mes débuts à Anderlecht ! Il m'a dit qu'il se rappelait que j'étais plus petit que lui et tout frêle à l'époque (rires)". Reste à voir s'il obtiendra du temps de jeu au milieu de toutes ces stars. "Le coach décidera, je ne mets aucune pression. Tu espères toujours recevoir une minute, mais si je n'en ai pas, ce n'est pas un problème. Je suis un garçon très humble, bien sûr que je ne vais pas parler de Coupe du Monde ! C'est bien trop tôt".

S'il joue, Siebe Van der Heyden pensera en tout cas à tous ceux qui l'ont accompagné dans ce parcours incroyable, comme à Eindhoven. "J'avais fait le choix d'être en famille d'accueil plutôt qu'en appartement. Ils m'ont accueilli d'une manière incroyable, ce sont des gens très chaleureux. Nous sommes toujours en contact, ils sont très contents pour moi. Mais mon premier maillot de l'équipe nationale ? Ce sera pour ma mère", conclut le défenseur avec un sourire.