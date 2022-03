Les jeunes U19 Belges disposent de la Finlande, avec un but somptueux de Bakayoko

Entrée en matière réussie pour les hommes de Wesley Sonck.

Les U19, sous la houlette de Wesley Sonck, se sont imposés hier en Finlande (1-3) dans le cadre du Tour Elite, qualificatif pour l'Euro 2022.

L'ouverture du score est venue des pieds de Johan Bakayoko (16e). Le jeune joueur de 18 ans évoluant au PSV Eindhoven a envoyé un enroulé terrible se loger dans la lucarne du but défendu par Hemmo Riihimaki. Quelques minutes plus tard, c'était encore Bakayoko qui servait Mario Stroeykens. Le joueur d'Anderlecht était fauché dans le rectangle et transformait le coup de pied de réparation (21e).

Stroeykens se mettait une nouvelle fois en évidence et permettait à Oyen de planter le 0-3. Seule ombre au tableau : l'erreur de Keo Boets. Le gardien du STVV relâchait dans ses filets un ballon sans danger (90e).

Les U17 se sont quant à eux imposés 8-1 face à l'Estonie.