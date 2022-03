🎥 Quand la Belgique battait l'Irlande et filait au Mondial 1998

Le duel entre l'Irlande et la Belgique ce samedi rappellera de bons souvenirs aux plus anciens d'entre nous.

La Belgique a assez souvent affronté la République d'Irlande dans son histoire, ancienne comme récente, avec un bilan légèrement en faveur des Diables Rouges sur l'ensemble de ces rencontres : 15 matchs officiels pour 6 victoires belges et 4 victoires irlandaises (5 matchs nuls). La dernière victoire de l'Eire face à la Belgique, cependant, commence à dater : c'était le 25 mai 1966, à Bruxelles, et les Verts étaient venus s'imposer 2-3.

Des oppositions qui datent

Avant-guerre, la Belgique n'avait jamais battu l'Irlande, s'inclinant en 1928, 1929 et 1930 et partageant en 1934, lors des qualifications pour le Mondial 1934. Les premières rencontres qualificatives de l'histoire pour une Coupe du Monde (le Mondial 1930 s'étant déroulé sur invitation) ont donc déjà vu les Diables affronter l'Irlande, et cela s'était terminé sur un 4-4 ! C'est après la guerre 39-45, en 1949, que la Belgique battra l'Eire pour la première fois (0-2), prenant dès lors un ascendant sportif qu'elle ne lâchera plus.

Si la dernière rencontre entre Irlande et Belgique est assez récente (une victoire tranquille 3-0 en poules de l'Euro 2016), la plus mémorable est peut-être la double opposition de 1997. Deuxièmes du groupe 7 derrière les Pays-Bas, les Diables Rouges doivent passer par un barrage couperet, et se retrouvent face à l'Irlande. Accrochés à Dublin (1-1), ils sont longtemps tenus en échec au Heysel également, Ray Houghton égalisant en seconde période. Luc Nilis, qui avait failli faire le break juste avant la pause d'un coup-franc léché, finira par profiter d'une déviation intelligente de Gert Claessens pour inscrire le but de la délivrance. Si Nilis n'a pas eu la carrière que beaucoup lui promettaient en sélection, il aura été décisif sur cette double confrontation, marquant à l'aller et au retour.

La rencontre de ce samedi aura bien moins d'enjeu. De par le mode de sélection côté belge, presque aucun joueur de l'Euro 2016 ne sera sur le terrain à Dublin : le onze ayant battu l'Irlande à Bordeaux est soit absent, soit retraité. Seul Christian Benteke, monté au jeu à l'époque, pourrait à nouveau affronter les Boys in Green...