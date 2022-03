George Clooney va-t-il voler au secours de Derby County et de Wayne Rooney ?

La star hollywoodienne George Clooney a déclaré vouloir racheter Derby County pour aider la formation de Wayne Rooney qui est au bord de la faillite.

George Clooney pourrait racheter Derby County pour aider la formation de Wayne Rooney qui est au bord de la faillite. "Derby est un grand club de football avec une histoire fantastique et je suis sûr qu'il y a aussi un grand avenir. Je sais qu'il y a eu des problèmes ces derniers temps, mais rien qui ne peut pas être résolu et malgré les circonstances l'équipe a travaillé très dur et a bien joué", a expliqué l’acteur de 60 ans au Derbyshire Life.

La star hollywoodienne, qui suit les Rams depuis 2016, avait tenté sans succès de racheter Malaga en 2020. "Mon intérêt pour le football s'est certainement accru ces dernières années et il y a quelques années, on m'a demandé si j'aimerais être impliqué dans le rachat de Malaga en Espagne. C'était une perspective assez excitante, mais finalement elle a échoué. Peut-être que posséder un club de football est la meilleure chose à faire après jouer pour un club. Peut-être qu'un jour..." a conclu l'acteur américain.