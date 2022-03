Un joueur de Manchester United se sent mieux en sélection qu'en club

Les temps sont durs du côté de Manchester United.

Après la victoire en amical contre la Suisse (2-1) samedi, Luke Shaw (26 ans, 20 sélections et 2 buts) s'est confié sur sa situation. Le latéral gauche s'est dit épanoui sous le maillot de l'Angleterre, beaucoup plus qu'avec son club de Manchester United.

"Quand je viens en sélection, pour moi c'est du plaisir, je joue les matchs avec le sourire et je prends du plaisir, s'est réjoui l'Anglais au micro de Sky Sports. J'ai l'impression de toujours avoir ce sentiment quand je viens ici, on adore jouer pour notre pays. Quand on est ici, on se concentre seulement sur ce qui arrive et sur l'Angleterre."

"C'est toujours important de se sentir désiré. Surtout ici, je le ressens toujours. Je ne dis pas que je ne le ressens pas à Manchester United. Mais je le ressens surtout ici. (...) Bien sûr, c'est difficile de prendre du plaisir quand on perd et que l'on ne joue pas en club", a reconnu Shaw, qui n'a pas toujours les faveurs du manager mancunien Ralf Rangnick.