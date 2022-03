Roberto Martinez ne veut pas tout jeter : "Le Mondial n'est pas demain, c'est une expérience utile"

Roberto Martinez s'est présenté devant la presse ce lundi, à la veille du match amical contre le Burkina Faso. Malgré la contre-performance des Diables samedi, il restait positif quant aux enseignements de cette trêve.

Samedi, il avait parlé d'erreurs de jeunesse et d'une équipe qui a été dominée par ses émotions. Ce lundi, Roberto Martinez avait retrouvé le sourire. "Il faut regarder vers l'avant, tout en retenant le plus important de ce match en Irlande. En football international, c'est nécessaire de prendre le temps de digérer et d'analyser ce qui a été bien et mal fait", entame le sélectionneur belge à Tubize. "Demain sera un match totalement différent, face à une équipe qui propose un autre défi tactique. Il faudra garder le positif de ce match à Dublin".

Réagir au négatif

Car du positif, Martinez en voit également. "En termes d'expérience internationale, vous ne pouvez pas rêver mieux. Nous avons affronté une équipe solide devant un stade rempli à craquer. Nous devons désormais apprendre à ne pas nous laisser avoir par cela, par l'affect. Nous avons laissé l'Irlande profiter d'un momentum devant son public", reconnaît-il. "Il faut garder le contrôle du ballon, du rythme du match. Mais c'était le but de ce match. On juge un camp d'entraînement non seulement au positif qui a été réalisé, mais aussi à notre façon de réagir au négatif".

Charles De Ketelaere est un tout autre joueur qu'avant ses titularisations

Et Roberto Martinez, s'il concède devoir faire une analyse sportive individuelle ("Mais cela viendra plus tard"), n'a rien à redire à son groupe en termes de motivation. "Je n'ai pas vu un seul moment durant cette trêve où les joueurs étaient à un niveau moindre qu'à l'accoutumée en termes d'implication ou de motivation", insiste le Catalan. Certains découvrent la sélection, d'autres, en l'absence des cadres, doivent embrasser un rôle de leader. Tous ont profité de l'occasion, estime donc le sélectionneur. "Vous n'êtes pas le même joueur avant et après des titularisations en équipe nationale. Charles De Ketelaere, pour ne citer que lui, est un joueur tout à fait différent depuis qu'il a débuté avec les Diables. C'est ce qui m'intéresse".

Avec un signal tout de même assez clair pour ceux qui, après le match de demain, n'auraient pas eu de temps de jeu ou presque durant cette trêve. "Si le Mondial était demain, alors oui, ces joueurs devraient s'inquiéter. Mais ce n'est pas le cas. La Coupe du Monde a lieu dans six mois, c'est une éternité en football", relativise Roberto Martinez. "C'est un premier filtre avant le Qatar. Mais il y a encore 4 matchs en juin, notamment, où j'aurai besoin d'un groupe large".