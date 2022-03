Un ancien du Barça pense savoir ce que Mbappé va faire

Décidément, tout le monde a son petit avis à propos de Mbappé.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé (23 ans, 37 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Pour le milieu de Monaco, Cesc Fabregas (34 ans, 5 apparitions toutes compétitions cette saison), ce transfert serait une bonne chose pour l'attaquant français.

"Le futur est entre ses mains. Ce qu'il fait, la puissance qu'il a, je n'ai pas vu ça chez beaucoup de monde. Il a puissance et la finition de joueurs comme Ronaldo et Henry. Il a cette petite arrogance, une bonne arrogance, de dire que 'je suis le meilleur et je le sais' et cela lui donne de la force", a d'abord indiqué l'Espagnol pour Marca.

"Je n'ai aucun contact avec Madrid mais d'après ce qui se dit, je pense qu'il ira là-bas. Je pense que cette façon de jouer au Bernabéu est parfaite pour lui. Dans le championnat espagnol, il pourrait battre tous les records. Il lui reste encore 14 ans à un niveau exceptionnel", a rajouté Fabregas.