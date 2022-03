Ousmane Dembélé, un virage dans les négociations?

Chaque semaine, le futur d'Ousmane Dembélé semble prendre une direction différente.

Le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot sur le dossier Ousmane Dembélé (24 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison) ! En fin de contrat en juin prochain, l'ailier n'a pas réussi à s'entendre avec ses dirigeants concernant une prolongation et les contacts ont été totalement rompus entre les deux parties depuis janvier. En interne, l'international français continuait cependant d'afficher son intention de rester sur le long terme avec les Blaugrana et se trouvait dans l'attente d'un premier pas de ses dirigeants.

Et d'après les informations du quotidien Sport ce mercredi, la direction du Barça a justement renoué la discussion avec l'agent du Tricolore, Moussa Sissoko. Ainsi, les négociations entre les deux camps devraient reprendre dans les prochains jours. Pour autant, un accord ne sera pas simple à trouver en raison des conditions financières réclamées par Dembélé.