Le KV Malines blinde le contrat de son jeune défenseur

Le KV Malines a prolongé Alec Van Hoorenbeeck. Le défenseur gaucher de 23 ans a signé mercredi un bail jusqu'en 2026.

Van Hoorenbeeck joue pour le KV Malines depuis 2013. Après avoir fait ses armes auprès des différentes catégories d'âge, il s'est frayé un chemin jusqu'au noyau A via des prêts à Heist et Helmond. Cette saison, il a fait 12 apparitions.

"Alec prouve qu'avec la bonne mentalité, on peut faire une belle évolution", déclare le directeur sportif Tom Caluwé. "Le fait qu'il fasse maintenant partie de notre équipe première grâce au projet mené avec notre partenaire Helmond Sport nous réjouit encore plus. Il a un excellent mental et peut faire de nouveaux progrès ici."

Van Hoorenbeeck lui-même est également heureux de cette prolongation de contrat de quatre saisons : "Cette saison, j'ai pu goûter aux joutes de D1A. Dans un stade AFAS aussi plein, je me rejouis de jouer durant les saisons à venir."