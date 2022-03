Kristof D'Haene veut une fin de saison en beauté à Courtrai : "Encore deux bons matchs"

Le capitaine des Kerels, malheureusement indisponible jusqu'à la fin de la saison, a préfacé les deux prochaines rencontres qui attendent son équipe.

Courtrai, après avoir longtemps bataillé pour le top 8 malgré une série très compliquée en début d'année 2022, n'a malheureusement plus rien à jouer sur cette fin de saison. Les hommes de Karim Belhocine sont 12e de Pro League, à 8 points de Genk, 8e.

Mais ce n'est pas pour autant que les duels contre Malines et Anderlecht doivent être négligés, bien au contraire. Courtrai se doit de finir la saison en beauté et effacer cette série actuelle de 4 défaites de suite, selon Kristof D'Haene.

"Juste avant la trêve hivernale, nous avons remporté trois matchs de suite et nous étions dans un bon rythme, mais après cela, ce n'était effectivement pas suffisant", a déclaré le capitaine du KVK à Het Laatste Nieuws.

"Nous ne jouons plus pour rien, mais ce n'est pas une excuse. Il reste encore deux grands matchs. Il faut tout donner pour nos supporters. J'espère que nous pourrons terminer la saison sur une note positive."

Il a également donné des nouvelles de sa blessure, qui l'empêche de disputer ces deux dernières rencontres. "Un os de mon pied droit s'est fissuré (...). Avec le kiné, je fais principalement des abdominaux et j'entraîne mes jambes pour qu'elles ne faiblissent pas. Aujourd'hui, je suis également allé sur le scooter pour la première fois et tout se passe bien. Je vais au kiné tous les jours, mais je dois le faire. Je veux me remettre complètement en forme. Il y a encore plus de bonnes nouvelles, à partir d'aujourd'hui, je peux marcher sans béquilles."