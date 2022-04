Guillaume Dietsch : "Vraiment content d'avoir pu démontrer mes qualités après trois rassemblements"

La trêve internationale a fait le plus grand bien au portier du RFC Seraing. Se changer les idées et obtenir une première titularisation chez les Bleuets avant d'aborder la dernière ligne droite des Métallos.

Suite au forfait du gardien de Leeds United Illan Meslier, Guillaume Dietsch a fêté sa première titularisation en équipe de France Espoirs contre les Îles Féroé (2-0) durant cette trêve intrnationale. Le Mosellan a livré une prestation rassurante créditée d’une clean sheet pour sa première apparition dans les cages tricolores. "J'ai vécu une bonne semaine avec les U21. J'ai pu disputer mon premier match et j'ai eu peu de choses à faire. C'était bien de gagner et d'enregistrer une clean sheet. Je suis vraiment content d'avoir pu démontrer mes qualités après trois rassemblements. Fier et satisfait", a confié le portier français en conférence de presse.

"Cette coupure est comme une bouffée d'oxygène"

"Changer d'environnement et voir d'autres visages fait du bien. Cette coupure est comme une bouffée d'oxygène. Cela permet de sortir de la routine. Être à Clairefontaine, s'entraîner sur d'autres terrains avec des coéquipiers différents et être sous les odres d'un autre staff. Beaucoup de choses changent et ça recharge les batteries avant la dernière ligne droite", a précisé le joueur prêté par Metz.

"Une victoire pour continuer d'espérer"

Seraing se déplace à Ostende ce samedi et est dans l'obligation de s'imposer afin d'obtenir son maintien sans passer par les barrages. "Un match qui sera disputé. Nous devons faire le maximum pour n'éprouver aucun regret. Une victoire pour continuer d'espérer en fait. Après notre 4 sur 6, nous devons poursuivre sur notre lancée et restés solides défensivement. Quand il y a un enjeu, l'équipe est présente. Le Beerschot, Zulte et le Standard le prouven", a conclu Dietsch.