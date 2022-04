Pour le RWDM, c'est l'heure de vérité

Les Molenbeekois peuvent d'ores et déjà valider leur seconde place et le barrage en vue de la montée vers la D1A.

Après les nombreuses années de reconstruction et autres changements structurels - et de matricule, le RWDM peut enfin rêver de la Division 1 belge, championnat que le club a quitté à l'issue de la saison 2007-2008 - sous le nom de FC Brussels - et qu'il a remporté pour la seule fois de son histoire en 1975.

En effet, les hommes de Vincent Euvrard sont actuellement 2e de D1B. Et si Westerlo et ses 7 points d'avance est promis à la D1A, Waasland-Beveren est cantonné au même écart. Tout peut donc déjà se jouer ce week-end.

Avec une série de 22 points sur 30 depuis le début de l'année 2022 et ce fameux mercato hivernal ultra-ambitieux concomitant avec le rachat du club, les Molenbeekois sont dans une excellente dynamique. Pourtant, c'était loin d'être le cas en première partie de saison. Le RWDM entame en effet son exercice 2021-2022 avec un 5 points sur 9 encourageant, avant d'enchaîner trois défaites de rang.

Ce 0 sur 9, suivi peu de temps après par un revers face à Westerlo, les retranche dans le bas du classement. Ensuite, l'on peut résumer la saison du RWDM par un mot : tournants.

En effet, ces derniers ne vont pas toujours être bien gérés. Alors que le club retrouve des couleurs et parvient à venir à bout de Waasland (2-3), il chute à nouveau lors du second match de janvier face à, comme par hasard, Westerlo (0-2). Re-patratras : le RWDM perd une nouvelle fois dans un match capital - dans ce que l'on peut appeler le triptyque de tête en D1B - face à Waasland (1-0).

Mais heureusement, les rivaux sont eux aussi irréguliers. Et les pensionnaires du stade Edmond Machtens en profitent au meilleur moment. Westerlo réalise 4 défaites - dont une face à Waasland - en 2022. Waasland partage face à Deinze (3-3 après avoir mené 0-2) puis contre Lommel. Les coéquipiers d'Igor De Camargo sentent le vent tourner, battent Virton 3-0 et se positionnent désormais en favori incontestable au barrage.

Ce week-end, le RWDM aura tout intérêt à gagner face à Deinze. Le barrage sera confirmé en cas de victoire. Par contre, si ce dernier aura à se jouer dans les deux prochaines et dernières journées de championnat, il faudra bien gérer les rencontres face à - on ne l'invente pas - Waasland-Beveren puis Westerlo. Dans ce cas, un nul face aux Waeslandiens suffira alors et verra les Molenbeekois qualifiés pour les barrages avant un match de gala contre Westerlo.