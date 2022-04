STVV s'impose et met la pression sur Genk, Zulte Waregem doit attendre

Les joueurs de Timmy Simons ont livré un non match.

Avec 5 points d'avance sur Seraing, Zulte Waregem avait une mission ce samedi: battre STVV pour s'assurer de jouer une saison de plus en D1A. En face, STVV pouvait prendre trois points d'avance sur Genk dans l'optique du top 8.

Les deux équipes devaient donc gagner mais seul STVV va se donner les moyens de prendre les trois points, du moins durant une grande partie de la rencontre. En première période, il n'y en a que pour les Canaris qui sont dangereux par leur pressing haut et le jeu vers l'avant. malheureusement pour eux, les filets ne tremblent pas, surtout grâce à un excellent Bossut qui se permet même d'arrêter un penalty de Brüls.

Après la pause, les joueurs d'Hollerbach ouvrent le score par Konate, le meilleur joueur sur le terrain (52', 0-2). Quelques minutes plus tard, et quand les Flandriens se rendent compte qu'il faut réagir pour prendre des points, Wolke Janssen est expulsé pour deux cartons jaunes (62'). Les joueurs locaux poussent alors, sans succès et un peu à cause de la maladresse de Gano. C'est même STVV qui marque un deuxième but grâce à une superbe frappe de Reitz (90', 0-2).

Au classement, STVV est donc huitième avec points d'avance sur Genk qui reçoit Eupen ce dimanche. Pour Zulte Waregem, les regards sont maintenant tournés vers Ostende qui reçoit Seraing. Si les Métallos ne s'imposent pas, les joueurs de Simons seront sauvés.