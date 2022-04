Fin de saison pour un Parisien

Il devra penser à se remettre pour la prochaine Coupe du Monde.

Contraint de céder sa place dès la 43e minute à Georginio Wijnaldum face à Lorient (5-1) dimanche en Ligue 1, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Leandro Paredes (27 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) a ressenti une vive douleur aux adducteurs. Et ce mardi, les examens médicaux passés par l'international argentin ont révélé une pubalgie, d'après les informations du quotidien L'Equipe.

Pour le moment, l'ancien joueur de l'AS Roma discute de ses options avec le staff du vice-champion de France en titre par rapport aux différents traitements possibles avec l'hypothèse d'une opération. Peu importe le choix réalisé, Paredes peut s'attendre à rater plusieurs semaines de compétition et risque même de devoir mettre un terme à sa saison.