Le président du Lierse condamne les agissements de ses supporters : "C'est criminel et stupide"

Les supporters lierrois ont été auteurs de débordements le week-end dernier lors de la réception de Waasland-Beveren.

Comme relayé récemment, le Lierse a été sanctionné de 10.000 euros d'amende suite à des jets de fusées éclairantes et de matériel pyrotechnique de la part de ses supporters sur le terrain du Lisp ainsi que vers des fans de Waasland-Beveren (score final : 2-0).

Dans une lettre ouverte, le président du Lierse Luc Van Thillo s'est excusé pour ces comportements qu'il condamne et qu'il définit de "criminels".

"Je n'arrive toujours pas à situer ce qui s'est passé sur le Lisp vendredi. Alors que chez moi, je reçois des Ukrainiens qui ont fui une vraie guerre, il y a des criminels ici avec nous qui pensent qu'il est normal qu'ils puissent aussi utiliser des armes lors d'un match de football normal. Le contraste ne pouvait pas être plus grand. Incompréhensible, triste, honteux,… je ne trouve même pas les mots justes."

Van Thillo présente ses excuses aux "merveilleux supporters de Beveren" et souhaite à tous ceux qui ont été touchés un prompt rétablissement "après le comportement de certains criminels indignes du nom de supporter". Il explique comment il a commencé à reconstruire le Lierse il y a quatre ans "en bon père de famille" et se demande maintenant, entre autres, comment de tels incidents peuvent être évités à l'avenir.

"Cela ne crée pas d'ambiance, ce ne sont même pas de simples farces de voyous ? Non, c'est criminel et stupide. Lancer une telle bombe sur les enfants et les parents n'a rien à voir avec le football, l'ambiance du football ou le hooliganisme. C'est lâche !", fustige-t-il.

"La triste conclusion est que ces quelques personnes causent d’énormes dégâts. Avant tout, malheureusement, aux pauvres supporters de Beveren, mais aussi à la réputation de leur propre club. L’argent que nous avons dû payer en amendes cette année et encore toutes les mesures qui devront maintenant être prises commencent à prendre des proportions considérables, au détriment de notre propre budget sportif. Il faut espérer que les soi-disant durs à cuire se lèvent maintenant, s’excusent auprès des supporters de Beveren et indemnisent les victimes. Ce serait la seule réaction correcte et appropriée."