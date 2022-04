"Romelu Lukaku fait toujours partie de mes plans"

Le Diable Rouge a un fameux "coup de Blues" en ce moment à Chelsea. Mais son coach l'a laissé souffler et croit encore en lui.

S'il est très peu probable de voir débuter Romelu Lukaku ce soir face au Real Madrid - il n'a plus débuté un match depuis le 19 mars, contre Middlesbrough en FA Cup - son coach Thomas Tuchel a pris l'habitude de le faire monter en cours de match. Contre Lille, en huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Diable Rouge n'est monté que lors du match retour, pour 16 petites minutes.

Son coach a alors profité de la trêve internationale pour accorder à son attaquant une semaine de congé. "Romelu a eu une semaine de vacances et a eu le temps de se défouler", a déclaré Tuchel en conférence de presse d'avant-match, selon des propos repris par le Nieuwsblad.

Et il le répète : il compte encore sur Lukaku malgré ce coup de mou qui dure depuis déjà quelques mois. "Il fait toujours partie de mes plans, je sens qu'il est très motivé et qu'il est très impliqué dans les matchs en tête-à-tête. Il a toujours un rôle important. Peut-être pas le rôle qu'il aimerait, mais... c'est un gagnant et il le sera toujours."