Conférence League : Le Slavia Prague arrache le partage à Feyenoord

Rencontre spectaculaire au De Kuip Stadium ! Feyennord a partagé l'enjeu, 3-3, face au Slavia Prague lors de la rencontre aller des quarts de finale de Conférence League. Sinisterra a ouvert le score pour les locaux en début de partie avant que Olayinka ne rétablisse l'égalité en fin de première période. Au retour des vestiaires, Yira Sor a donné l'avantage au club tchèque avant que Senesi ne remette les compteurs à zéro. En fin de partie, Kokocu a donné l'avantage aux siens et semblait donner à Feyenoord un avantage pour le match retour. Mais dans les derniers instants de la rencontre, Ibrahim Traore a égalisé pour le Slavia Prague et a remis les compteurs à zéro en vue du match retour (3-3).

All to play for in Praha...#feysla • #UECL