Mario Götze évoque son retour manqué à Dortmund : "J'aurais dû aller à Liverpool"

L'Allemand avait fait ses débuts professionnels sous la houlette de Jürgen Klopp.

Après avoir croisé Arsenal, Manchester City ou encore Chelsea dans sa carrière, le milieu de terrain affrontait Leicester City pour la première fois hier soir, c'était avec le PSV à l'occasion du quart de finale aller de la Conference League.

Sur une voie de garage au Bayern en 2016, Jürgen Klopp s'était alors manifesté. Les deux hommes ont bien failli se retrouver : "Nous sommes toujours en contact et à l'époque, nous avions discuté d'un transfert à Liverpool", peut-on lire dans Kicker.

Avec du recul, le joueur estime qu'il aurait peut-être dû faire les choses différemment : "Si on me demande maintenant, je dis que oui j'aurais dû aller à Liverpool. J'ai simplement pris une mauvaise décision, mais je ne la regrette pas non plus. Klopp peut être très exigeant. Il peut être ton ami, mais en même temps très sévère. Cela te pousse à faire de grandes choses. C'est ce qui m'est arrivé à l'époque, et c'est ce qui se passe maintenant avec Liverpool."

Aujourd'hui, le joueur de 29 ans a retrouvé le plaisir de jouer à Eindhoven et n'a pas encore fait une croix sur la Coupe du monde : "Si cela arrive, je serai heureux, mais je ne le forcerai pas. Le plus important, c'est de jouer, être bon et de prendre du plaisir. Après, on ne sait jamais."